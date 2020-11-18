شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معبر عرعر بين العراق والسعودية بعد إغلاق 30 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السعودية والعراق، الأربعاء، افتتاح معبر عرعر الحدودي بين البلدين، بعد 30 عاماً على إغلاقه، بحضور الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية السعودية، ووزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي.

وقال الناطق باسم هيئة المنافذ الحدودية العراقية علاء الدين القيسى، فى بيان، إنه «تم افتتاح منفذ عرعر الحدودي وبشكل رسمى مع المملكة العربية السعودية أمام التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين»، مشيراً إلى دخول 15 حافلة من المملكة محملة بالمساعدات الطبية.

وأوضح مدير المساعدات الطبية بمركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله صالح المعلم، أن تلك المساعدات هي مستلزمات وقاية شخصية ضد فيروس «كورونا»، وهي مجموعة من الواقيات والأغطية والألبسة وكذلك أجهزة التحليل المخبري.

وتعد هذه المساعدات الطبية هي الدفعة الأولى من مركز الملك سلمان للإغاثة والتي بلغت تكلفتها 14 مليون ريال، وستليها دفعات أخرى في مجالات مختلفة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد عقدا في 10 تشرين ثاني/نوفمبر الجاري اجتماعاً عبر الفيديو، تم خلاله استعراض أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي – العراقي، وكان من نتائجه الاتفاق على افتتاح منفذ عرعر الحدودي، وافتتاح الملحقية التجارية السعودية في بغداد.

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