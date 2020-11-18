شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يتسبب في 10,816 وفاة في يوم واحد على مستوى العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «رويترز»

بلغ عدد الوفيات اليومية بفيروس «كورونا» على مستوى العالم 10,816 حالة، الثلاثاء، وهو أعلى عدد للوفيات في يوم واحد مع دخول فصل الشتاء في الولايات المتحدة، مركز التفشي في العالم، وفق إحصاء لـ«رويترز».

وكان الرقم القياسي السابق للوفيات اليومية بالمرض 10,733 في الرابع نوفمبر/تشرين الثاني. وسجلت الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً من الجائحة على مستوى العالم، 11.38 مليون إصابة بـ«كوفيد ـ 19» الناتج عن الإصابة بالفيروس و248,574 وفاة منذ بدء تفشي الجائحة.

وسجلت البرازيل 166,699 وفاة، تلتها الهند بتسجيل 130,993 وفاة، وهما الدولتان الوحيدتان اللتان سجلتا وفيات أعلى من مئة ألف منذ تسجيل أول وفاة بالفيروس في مدينة ووهان الصينية نهاية العام الماضي.

وسجلت أوروبا نحو ربع الوفيات البالغ إجماليها 1.3 مليون حالة، وكان أكبر عدد من الوفيات في القارة في بريطانيا.

وبريطانيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي سجلت وفيات تزيد على 50 ألفاً، تلتها إيطاليا بتسجيل 46,464 وفاة، ثم فرنسا 46,273 وفاة. واضطرت الحكومات التي تواجه بالفعل موجة جديدة من فقدان الوظائف وخروج الشركات من السوق، إلى فرض قيود جديدة تشمل حظر تجول محلي، وإغلاق المتاجر غير الأساسية، وتقييد الحركة.