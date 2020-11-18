شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين: زيارة إسرائيل بداية استراتيجية لتعزيز التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال زيارته «إسرائيل»، الأربعاء، إن الزيارة بداية استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك بين المنامة وتل أبيب.

ووصل إلى «تل أبيب» وفد رسمي بحريني برئاسة الزياني، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى إسرائيل. وكان في استقبال الوفد البحريني وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، إضافة إلى وزراء ومسؤولين آخرين. وقال الزياني، إن هذه الزيارة خطوة شجاعة اتخذتها مملكة البحرين، لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، حيث تضطلع المملكة بدورها الرائد لتحقيق السلام في المنطقة والعالم.

وأضاف الزياني: إن البحرين ومع هذه الزيارة التاريخية الأولى لإسرائيل، تؤكد سياستها القائمة على الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع قائلاً: «إن هذه الزيارة بداية استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك بين المملكة وإسرائيل بما يحقق المصالح المشتركة بينهما، إذ ستسهم هذه الزيارة في إطلاق العديد من مبادرات التعاون في مختلف المجالات، وهي منطلق لزيارات أخرى مرتقبة مستقبلاً».

وأوضح وزير الخارجية: «لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط على مر العقود السابقة نزاعات وحالة من عدم الاستقرار، وقد حان الوقت لأن ننتهج سياسات أخرى للتوصل إلى حل شامل يحقق الازدهار والنماء للجميع».

تأتي هذه الزيارة في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم بين البحرين وإسرائيل والمبرم في واشنطن في 15 سبتمبر 2020.