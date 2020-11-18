شكرا لقرائتكم خبر عن «المحترفين» تهنئ عمان باليوم الوطني الـ50 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأت رابطة المحترفين الإماراتية الأشقاء في سلطنة عمان بمناسبة «الذكرى الـ 50 لليوم الوطني المجيد لسلطنة عمان» الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام، وأكد عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس إدارة الرابطة الارتباط الوثيق بين البلدين الشقيقين المبني على الأسس القوية والعلاقات الثنائية التي رسم أساسها حكمة القيادة في البلدين.

وتستمد العلاقات الإماراتية العُمانية قوتها من جذورها التاريخية المتأصلة، وحرص قيادتي البلدين على دفعها نحو مزيد من التطور والتقدم، واستثمار الفرص المتاحة في هذا الشأن بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين، وهو ما تجسده مشاركة الإمارات السنوية للأشقاء في عمان احتفالات اليوم الوطني.

وقال الجنيبي «نبارك للشقيقة عُمان قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الخمسين، سائلين المولى عز وجل أن يديم على أهل السلطنة العزة والرخاء والاستقرار»، وأضاف«المشاركة في احتفالات الأشقاء بالسلطنة احتفالات العيد الـ50 يجسد قيم المودة والتآخي بيننا، متمنين لهم دوام الرقي والازدهار».

وتحرص رابطة المحترفين الإماراتية مشاركة الدول الشقيقة الاحتفال بالمناسبات الوطنية تأكيداً على العلاقات الطيبة التي تجمعهم وإيماناً منها بالدور الذي تلعبه كرة القدم في بناء جسور التواصل بين الشعوب.

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