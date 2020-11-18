شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة الـ7 سنوات تنقذ أسرتها من الموت حرقاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم تكن الطفلة الصغيرة ناتالي ويلسر البالغة سبع سنوات، تدرك أنها ستصبح بطلة تكتب عنها الصحف الأمريكية والعالمية، بعد أن أنقذت أفراد عائلتها من موت محقق جراء حريق في منزلهم بولاية ميسوري الأمريكية.

وفي يوم الحادثة صباح الثامن من الشهر الجاري، استيقظت الطفلة مبكراً على الرغم أنها في إجازة نهاية الأسبوع، وبدأت مشاهدة التلفاز وبرفقتها قطة العائلة، بينما كان أبواها وإخوتها نائمين، وفجأة أذهلها صوت من غرفة أخرى، وفقاً لتصريح أدلت به ناتالي لصحيفة «أكرون بيكون جورنال» الأمريكية.

وتوجهت الطفلة لتحقق من الأمر بعد أن ظنت أن شيئاً ما قد سقط، إلا أنها قالت: «ما وجدته كان أسوأ.. نيران ملتهبة في المطبخ». أخذت الفتاة بالصراخ «حريق.. حريق». استجمعت نفسها مهدئة من روعها ومسرعة لإيقاظ والديها وشقيقها البالغ 16 عاماً.

وأفادت الصحيفة بأن والد ناتالي، جاستن ويسلر، أمسك بمطفأة حريق، لكن دون جدوى، فالحريق امتد إلى المرآب. ووجد رجل الإطفاء السابق نفسه عاجزاً على السيطرة على انتشار النيران. فاضطر أفراد الأسرة إلى مغادرة المنزل المشتعل وخرجوا إلى الفناء واتصلوا برجال الإطفاء.

وقدرت الأضرار المادية بـ80 ألف دولار. وقامت مدرسة ناتالي بجمع ألفي دولار لتغطية نفقات الأسرة، كما عرض الجيران المساعدة.