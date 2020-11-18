شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق 9 خدمات جديدة في تطبيق «الموارد البشرية والتوطين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين 9 خدمات جديدة في تطبيقها الذكي على الهواتف الذكية MOHRE UAE والمتوفرة لمتعامليها كافة، سواء أكانوا مواطنين أو أصحاب أعمال أو عاملين، تتضمن الخدمات الجديدة، طلب فتح منشأة، واستبدال تصريح العمل، وإضافة مندوب إلكتروني، وتعديل عقد العمل، وبطاقة التوقيع الإلكتروني الجديدة للملاك، وتعديل تصريح عمل إلكتروني مواطن أو دول مجلس التعاون الخليجي، وطلب تصريح عمل إلكتروني مواطن أو دول مجلس التعاون الخليجي، وطلب إلغاء بطاقة عمل مواطن أو دول مجلس التعاون الخليجي، وتجديد تصريح عمل إلكتروني مواطن أو دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أطلقت الوزارة النسخة المطورة من نظام حماية الأجور (WPS) على التطبيق الذكي ودعت الوزارة كافة المتعاملين معها إلى الاستفادة من الخدمات، من خلال الدخول إلى موقعها الإلكتروني (www.mohre.gov.ae) أو عبر تطبيقها الإلكتروني للهواتف والأجهزة الذكية المتاحة على مدار الساعة.

ويحتوي التطبيق على خدمات معلوماتية ومركز الاتصال ومكاتب الوزارة المنتشرة على مستوى الدولة بحسب الأقرب للمستخدم أو الترتيب الأبجدي، وخدمة تحديد أقرب مكتب من مكان وجود المتعامل مع عرض تفاصيل العنوان ومواعيد العمل الخاصة بمركز الاتصال الخاص بالوزارة وإمكانية الاتصال به مباشرة. خدمات استعلامية، تتيح للمتعامل استخدام أحد عشر خدمة استعلامية بها يستطيع المتعامل سواء كان عاملاً أو صاحب منشأة.

كما يعرض التطبيق بيانات بطاقة العمل، بيانات الشركة، آخر المعاملات التي تم تقديمها، وضع رخصة العمل، معلومات فئة الشركة، قائمة معاملات الشركة، خدمات إجرائية، خدمات العمال والتي تشمل عرض العقد الخاص به، تقديم شكوى عدم استلام الراتب، عرض الأسئلة الشائعة، خدمات أصحاب الشركات، تجديد بطاقة العمل، دفع تصريح العمل، إلغاء تصريح عمل غير مستخدم، استرداد الضمان المصرفي، إلغاء عامل خارج الدولة، تسجيل حالة الهروب الإلكترونية، المعاملات المعلقة من قبل المتعامل، وهي المعاملات التي لم يقم المتعامل بسداد الرسوم المتعلقة بها.