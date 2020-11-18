شكرا لقرائتكم خبر عن «أشغال الشارقة» تُطلع شركاءها الاستراتيجيين على إجراءاتها التعاقدية المحدثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

نظمت إدارة العقود في دائرة الأشغال العامة بالشارقة، ورشتين تدريبيتين لعدد من شركائها الاستراتيجيين من شركات المقاولات، أطلعتهم فيهما على إجراءات العقد الموحد الجديد والمتعلقة بتنظيم الإجراءات التعاقدية في المشاريع الحكومية، وفق أفضل الاشتراطات والمراجع الهندسية والقانونية المعمول بها في مجال الإنشاءات، وبما يتواكب مع التغيرات والتطورات المستمرة.

وتناولت الورشة الأولى «عقد المقاولة المطور لمشاريع الإنشاء الحكومية» مقدمة تعريفية عن العقد الجديد وأهداف تحديثه التي تضم مسؤوليات ومخاطر المقاول، وتنظيم العلاقة بين المقاول الرئيسي ومقاولي الباطن، وتحديد ضوابط لبنود المبالغ الاحتياطية وحفظ حقوق أطراف التعاقد، ووضع آليات لتجنب العقبات الطارئة.

كما تضمنت أهم النقاط التي أدرجت في العقد وهي: تنظيم العلاقة بين طرفي التعاقد، ووضع ضوابط وآليات للحرص على إنهاء المشاريع في الوقت المحدد.

وتناولت الورشة الثانية التي استهدفت باقي إدارات الدائرة توضيح مستندات المناقصة أثناء الطرح، وتسليم العطاء والتأمين الابتدائي.

وأشارت فاطمة حسن، مديرة إدارة العقود، إلى أن هذا الإنجاز يأتي ترجمة لتوجيهات رئيس الدائرة المهندس علي السويدي، بالتسهيل على المتعاملين والإسراع في انجاز معاملاتهم وتحسين مؤشرات الأداء لجميع الإدارات،ما كان له عظيم الأثر في تقليص مدة انجاز جميع هذه المعاملات.

وأوضح المحاضرون خلال الورشتين اللتين لقيتا تجاوباً كبيراً، أن الدائرة تهدف إلى الارتقاء بأدائها إلى أعلى المستويات، بتقديم مشروعات ذات قيمة مضافة، وبلورتها داخل مجتمع متقدم قائم على المعرفة.

