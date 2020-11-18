«اتحرمت من مصر من 2011 لـ2014.. روح ربنا يفرح قلبك ».. تركي آل الشيخ يهدي الرئيس قصيدة شعر بمناسبة عيد ميلاده

وجه المستشار تركي اّل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر آل الشيخ، صورة تجمعه بالرئيس، عبر حسابه الخاص بـ”الفيس بوك” وعلق بقوله: “أنا اتحرمت من مصر من سنة 2011 إلى 2014 ومقدرتش أنزلها وأشوف أهلها الطيبين وشوراعها الحلوة وأكلها اللذيذ وكان واحشني جدعنة المصريين، لكن من 2014 وأنا بنزل ليها باستمرار وبفرح إن كل مرة بشوف حاجة جديدة ومشروع جديد ونجاح جديد وأمن وأمان وتقدم”.

وتابع “كل ما أشوف فيديو لفخامة والدي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيلف المشاريع وبيتابعها بدعي من كل قلبي أن يحفظ هذا الرجل الشجاع ويحميه ويسدد خطاه”. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وأكمل آل شيخ، “الرجل ده جه في ظروف صعبة وكان قدها وقدود، روح ربنا يفرح قلبك وتفتح كل مشاريعك ويعم الخير مصر وأهلها، يا مصريين بحبكم وبحب أرضكم ووحشتوني ادعولي إني أقدار أزور مصر تاني وأفرح فيها وفيكم، أشوف وشكم بخير، بحبكم”

وأضاف تركي في تدوينة أخري نشر خلالها قصيدة للرئيس السيسي، قائلًا، “بمناسبة عيد ميلاد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 19 نوفمبر …

كل عام وأنت َبطل

وأنت َزعيم مصر وأمانها

وتحيا مصر بالعمل

وبمُخلصين عايشين عشانها

تحية من واحد مُحب

مصر الحبيبة وشعبها

باسمى وباسم العرب

اللي معاشرين أهلها

ربنا يحفظ زعيمها

ويعلي دايمًا اسمها