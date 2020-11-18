شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 9 مصريين بعد إجلائهم من إقليم تيجراى مقر اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بأديس أبابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير أسامة عبد الخالق سفير جمهورية مصر العربية لدى اثيوبيا، أن الـ9 مصريين الذين تم اجلائهم ضمن قافلة تضم 400 فرد من جنسيات متعددة من ميكلى عاصة إقليم تيجراى الدائر فيها صراع حاليا بين القوات الحكومية و قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، وصلوا الآن إلى مقر اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة فى أديس أبابا لتسجيلهم واستعدادا لتسليمهم إلى السفارة المصرية.

وأضاف سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا، أنه سيتم نقل المصريين إلى إحدى الفنادق للراحة حتى موعد رحلة العودة مساء اليوم الى مصر، مؤكدا أن السفارة كانت على تواصل دائم بالمصريين وأنه تم التواصل مع المنظمات الدولية والصليب الأحمر، مكتب المنسق المقيم التابع للأمم المتحدة بشأن إخلائهم، ونجحت الجهود وتم ضم المصريين إلى قافلة الإخلاء التابعة للأمم المتحدة وتم التواصل مرة أخرى بالصليب الأحمر من أجل أن يتم إخبار المصريين بمكان انطلاق قافلة الإخلاء وميعاد الوصول حتى تم الاطمئنان عليهم وعلى تحرك القافلة".

وأشادت السفارة المصرية بأديس أبابا بتعاون السلطات الاثيوبية فى عمليات إجلاء ونقل الافراد من جميع الجنسيات وازالة أى عقبات كانت تقلبهم فى رحلتهم من ميكلى حتى اديس أبابا.

وذكر المستشار عمرو مختار القنصل المصرى فى إثيوبيا، إن المصريين عاملين بإحدى شركات تجميع الأجهزة ومنتجات الكارتون والمنتجات الورقية، وأنه فور علم السفارة بأمرهم تم التواصل مع الصليب الأحمر الدولى لأنه لم يكن هناك أى اتصالات بالإقليم أجمع ، مضيفا أن الصليب الأحمر بعث رسالة السفارة لهم وتم الاطمئنان على حالتهم والسماح لهم بإجراء مكالمات هاتفيه بأهاليهم.