شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الشيوخ يكشف عن اتجاه لإرسال مشروع اللائحة بعد إقرارها لمجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ عن اتجاه المجلس لإرسال مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بعد الانتهاء من مناقشتها خلال الجلسة العامة المزمع عقدها 29 نوفمبر الشهر الجاري، إلي مجلس الوزراء الذي يحيله بدوره إلي مجلس النواب في أقرب وقت تمهيداً لمناقشتها.

وأكد إسماعيل، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة الخاصة المناط بها إعداد لائحة مجلس الشيوخ حرصت خلال الفترة الماضية، مراعاة عدد من الالتزامات في مقدمتها التمثيل المناسب والعادل من أعضاء مجلس الشيوخ ،حيث ضمت الأحزاب وكبار الشخصيات والقانونيين وشباب تنسيقية الأحزاب بهدف كتابة لائحة بمزيج سياسي متنوع دون قصره على الاعضاء من القانونيين .

وأضاف أمين عام الشيوخ، إلي أن اللجنة التزمت بالمواعيد التي سبق و حددتها هيئة المكتب الانتهاء من اللائحة الداخلية حيث 30 يوم،وساهم فى ذلك انضباط عقد الاجتماعات فى موعدها المحدد سلفا ،الآمر الذى أدى إلى سير المناقشات والاستماع إليها بشكل مستفيض .

ونوه إسماعيل، إلي أن الجدلية التي جرت حول بعض مواد اللائحة وتم حسمها في الإجتماع الأخير إنما هو خير دليل على المناخ الصحي الذي شهدته اجتماعات اللجنة وكذا لجنة الصياغة التى ساهمت فى إعداد الصياغات النهائية لمشروع القانون، قائلاً : كل ذلك سيساهم فى إثراء النقاش فى الجلسة العامة ،والتى ستشهد حضور غالبية نواب الشيوخ للتصويت على مشروع اللائحة الجديدة للمجلس ،والتى ستكون دليلا أساسيا لكل نائب لمعرفة مهامه تحت قبة البرلمان