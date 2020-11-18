شكرا لقرائتكم خبر عن باحث يرصد التاريخ الأسود لمنظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد عمرو فاروق الباحث في شئون الحركات الإرهابية، التاريخ الأسود لمنظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" واصفا إياها بالمنظمة الهادفة لإسقاط الدولة المصرية.

وأشار عمرو فاروق إلى أن هناك العديد من المنظمات الدولية والحقوقية التي تتآمر على مصر، وعلى رأسهم "المبادرة المصرية للحقوق الشخيصة، موضحا أنها دأبت على انتقاد الأوضاع الحقوقية في تقاريرها المفبركة، التي اعتادت إصدارها ضد الدولة المصرية، وحملت انتقادات حادة للنظام السياسي بالقاهرة، وتنوعت تقاريرها بين استهداف تفكيك الجبهة الداخلية، أو انتقاد أوضاع السجون المصرية، وتقييم ملف الإرهاب في سيناء، والإساءة للأوضاع الأمنية داخل الشارع المصري".

وعدد فاروق الأسباب التي أرجعها لهجوم المنظمة والتي ذكر أنها تستقي معلوماتها من "مصادر للمعلومات مغلوطة ضد الدولة المصرية"، مضيفا : "هناك تحالف من المنظمات الحقوقية على رأسهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يشوه صورة مصر في الخارج، كما يقدم هذا التحالف معلومات مغلوطة للمؤسسات الدولية، متابعا : "أنهم يعقدون عشرات المؤتمرات واللقاءات مع داوئر صنع القرار في أمريكا وأوروبا، بهدف تشوية سمعة الدولة المصرية".