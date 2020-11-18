شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بأديس أبابا تنجح فى إجلاء 9 مصريين من إقليم تيجراى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت السفارة المصرية فى أديس أبابا بتنسيق الجهود مع الأم المتحدة من إجلاء 9 مصريين ضمن قافلة تضم 400 فرد من جنسيات متعددة من ميكلى عاصمة إقليم تيجراى الدائر فيها صراع حاليا بين القوات الحكومية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، ومن المقرر أن يتم إعادتهم الى أرض الوطن مساء اليوم.

وقال المستشار عمرو مختار القنصل المصرى فى إثيوبيا، إن المصريين عاملين بإحدى شركات تجميع الأجهزة ومنتجات الكارتون والمنتجات الورقية، وأنه فور علم السفارة بأمرهم تم التواصل مع الصليب الأحمر الدولى لأنه لم يكن هناك أى اتصالات بالإقليم أجمع ، مضيفا أن الصليب الأحمر بعث رسالة السفارة لهم وتم الاطمئنان على حالتهم والسماح لهم بإجراء مكالمات هاتفيه بأهاليهم.

وتابع عمرو مختار: "السفارة كانت على تواصل دائم بالمصريين وتم التواصل مع المنظمات الدولية والصليب الأحمر، مكتب المنسق المقيم التابع للأمم المتحدة بشأن إخلائهم، ونجحت الجهود وتم ضم المصريين إلى قافلة الإخلاء التابعة للأمم المتحدة وتم التواصل مرة أخرى بالصليب الأحمر من أجل أن يتم إخبار المصريين بمكان انطلاق قافلة الإخلاء وميعاد الوصول حتى تم الاطمئنان عليهم وعلى تحرك القافلة".

وذكر عمرو مختار أنهم الان فى انتظار وصول المصريين لمقر اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة فى أديس ابابا، حيث سيتم استقبالهم ونقلهم الى الفندق للراحة حتى موعد رحلة العودة مساء اليوم الى مصر .

وأشادت السفارة المصرية بأديس أبابا بتعاون السلطات الاثيوبية فى عمليات الاخلاء ونقل الافراد من جميع الجنسيات وازالة أى عقبات كانت تقلبهم فى رحلتهم من ميكلى حتى اديس ابابا.