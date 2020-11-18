شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر يدعم مبادرة مصر أولا-لا للتعصب.. ويؤكد: جمهور الأهلى والزمالك أبناء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، دعمه المطلق لمبادرة "مصر أولا / لا للتعصب" والتي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة كرم جبر، لمناهضة التعصب في الوسط الرياضي، والتى كانت مباراة الأهلى والزمالك المرتقبة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا فرصة لإطلاقها واتخاذها عنوانا عريضا ودائما للرياضة المصرية.

وقال تيسير مطر في بيان اليوم أن مثل هذه المباراة الهامة يجب أن تعلى من القيم الرياضة الحقيقية بعيدا عن التعصب والشحن الجماهيرى، وسعيا إلى الاحتفاء بلقاء قطبى الكرة المصرية المنتظر بما يليق بالمباراة التاريخية، لا سيما أنها أول مرة يلتقى فيها فريقان مصريان فى نهائى البطولة الأفريقية الأبرز، كما أن الأمر يدعو للبهجة والاحتفال لحسم البطولة لصالح مصر وضمان أن يحمل الكأس ويصل إلى بطولة كأس العالم للأندية أحد الفرق المصرية.

وأضاف "مطر": " الأهلي والزمالك سواء كجماهير أو لاعبين أو على مستوى الجهاز الإداري، فالجميع في النهاية من أبناء مصر وأبناء مصر لا يجب أن يكون بينهم أي مشاحنات، مختتما تصريحات بقول :" روح التشجيع والرياضة تدعونا جميعا أن نتعامل بأخلاق طيبة وننبذ التعصب".