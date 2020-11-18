شكرا لقرائتكم خبر عن أحزاب فى جولة الإعادة ببنى سويف بـ 9 مرشحين.. والمستقلون "7" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة فى الخارج، أيام 21و 22و 23 نوفمبر، وبالداخل يومى 23 و24 نوفمبر. وتجرى الإعادة فى بنى سويف فى 4 دوائر بين 16 مرشحا على 8 مقاعد، حيث يتنافس حزب مستقبل وطن بـ5 مرشحين، والشعب الجمهورى بمرشحين، وكل من النور وحماة وطن بمرشح، والمستقلون عددهم سبعة.

وفى دائرة ناصر تجرى الإعادة على "مقعدين" بين محمد سيد أحمد جنيدى "الشعب الجمهورى"، وعصام عبد العزيز على أحمد "مستقبل وطن"، وعبد الحكيم محمد مسعود" النور" وعماد حسن عبد المجيد اليمانى" مستقل".

وتجرى الإعادة فى دائرة بنى سويف على مقعدين بين اربع مرشحين هم محمد سيد كامل حسان" مستقبل وطن" ومحمد رجب احمد عبد العظيم " مستقل "وثروت يوسف فرج الداعورى" مستقل" وعبد الرحمن محمد عبد الجواد" حماة وطن".

كما تجرى الاعادة فى دائرة دائرة ببا على 3 مقاعد بين 6 مرشحين هم حسام محمد محمود أحمد" مستقبل وطن"، وطه محمد بهجت محمد عبد اللطيف،" مستقبل وطن" وأحمد على عباس أبو زيد" الشعب الجمهورى "، وطارق مجاور محمد حسين" مستقل "،حسين محمود مسلم عبد الطيف " مستقل "ومحمود محمد أبو زيد محمد" مستقل ".

وفى دائرة اهناسيا تجرى الاعادة على مقعد واحد بين سيد محمد محمد سيد أحمد" مستقبل وطن"، وسامى توفيق محمد كامل معوض " مستقل ".