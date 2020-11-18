سويفل تعقد شراكة مع أكسا للتأمين على جميع رحلاتها في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة سويڤل للنقل التشاركي، أنها عقدت شراكة جديدة مع شركة أكسا للتأمين مصر، وذلك للتأمين على جميع رحلات سويڤل، ويشمل التعاقد الخطوط الداخلية في القاهرة الكبرى والإسكندرية، بالإضافة إلى الرحلات بين المحافظات.

وبحسب بيان مشترك من الشركتين، يأتي هذا التعاقد في ضوء جهود توفير الأمان والحماية لعملاء سويڤل والسائقين لديها، خاصة مع زيادة عدد الخطوط والباصات، وتنامي عدد الرحلات، والتوسع في التنقل بين المحافظات.

وقال عمر سليم، المدير العام لشركة سويڤل، إن التغطية التأمينية تصل قيمتها إلى 100 ألف جنيه، وتشمل الركاب والسائق، وتُستحق قيمتها بالكامل في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم.

وأضاف أن قيمة التعويض أو المشاركة في تلقي الرعاية الطبية تختلف حسب كل حالة، وتغطي الوثيقة الركاب والسائقين داخل مصر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بدءًا من الصعود داخل الباص وانتهاءً بالنزول وذلك بدءًا من نوفمبر الجاري.

وقال أيمن قنديل رئيس مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين مصر، "نسعى بخطى ثابتة نحو المساهمة أيضاً في زيادة معايير الأمان والسلامة على الطريق من خلال التأمين على الركاب والسائقين ضد المخاطر غير المتوقعة".