"نحمي تراثنا" بأسوان تحتفل باليوم العالمي للتصنيع في إفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:
تنظم مؤسسة نحمي تراثنا، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، صباح الجمعة 20 نوفمبر، معرض للحرف والمشغولات اليدوية والموروثات الشعبية التراثية، تحت شعار "تراث الأجداد ميراث الأحفاد".
وقال عادل منيب، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن المعرض يشارك فيه مجموعة كبيرة من المبدعين والفنانين المصرين، كما تشارك دولة السودان بمجموعة كبيرة من الحرف والمشغولات التراثية السودانية.
وأضاف "منيب" أن الأمم المتحدة تنظم في الـ 20 من نوفمبر من كل عام يوم للاحتفال بالتصنيع في إفريقيا، والتوعية بأهمية الصناعة للقارة السمراء، ومعرفة التحديات التي تواجهه، وكيفية التغلب عليها.
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