بينها إنبي المصرية.. أرامكو تتعاقد مع 8 شركات لتنفيذ خطتها الاستراتيجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– شيماء حفظي:

أعلنت أرامكو السعودية، توقيع اتفاقية مع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) ضمن 8 شركات اختارتها عملاق النفط السعودية لتنفيذ مشاريعها، وترسية مقاولات طويلة الأجل.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إنها تعلن استراتيجية جديدة للمقاولات في مشاريع الشركة القائمة في قطاعي النفط والغاز ومشاريع تطوير المعامل. وتركز الاستراتيجية على تأسيس أعمال جديدة وتطوير شراكات على أسس الاستدامة والتقنيات الجديدة.

وأشارت إلى أنها ستعمل على هذه الاستراتيجية من خلال مشاريع أرامكو العملاقة وترسية مقاولات طويلة الأجل على مقاولين مرموقين وذوي خبرة لتحسين الكفاءة من حيث التكلفة وجودة المشاريع وسلامتها.

و قال أحمد السعدي النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية: "يسرنا التوقيع على هذه الاتفاقيات طويلة الأجل ضمن إستراتيجيتنا الجديدة، التي تقدم عددًا من المزايا لأرامكو السعودية وشركائنا، وسيكون لها تأثير إيجابي بإذن الله على بيئة الأعمال والنشاطات الاقتصادية في المملكة".

وأضاف :"تتيح هذه الاتفاقيات المرتبطة بأعمال ضخمة تعزيز أداء مشاريعنا القائمة والمُطورة، عبر تقنيات جديدة وأسس استدامة بيئية رائدة، وفي الوقت نفسه تحسن إجراءات التعاقد ومراحل الإنشاء.. ستساعدنا هذه الاتفاقيات على مواصلة تطوير الكفاءات المحلية في المملكة من خلال وضع أهداف توظيف قابلة للتحقيق، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لنا، إضافةً إلى المساهمة في تحقيق أهداف برنامج اكتفاء لزيادة المحتوى المحلي".

وبعد اعتماد أرامكو السعودية لإستراتيجية المقاولات الجديدة، وقع الاختيار على ثمان شركات للقيام بالعمل بعد عملية تقييم شاملة، وضمت تلك الشركات كلًا من: ائتلاف ناصر سعيد الهاجري وشركة سامسونغ المحدودة لأعمال الهندسة والشراء والانشاء، شركة دايلم العربية السعودية المحدودة، وفرع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي).

كما تضمن شركة جي إس للإنشاءات العربية المحدودة، وشركة سنامبروغيتي للهندسة والمقاولات المحدودة، وشركة جيه جي سي غلف الهندسية المحدودة، وفرع شركة تيكنيب إيطاليا إس بي إيه، وفرع شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات المحدودة.

ويشتمل نطاق الاتفاقيات طويلة الأجل على الهندسة والشراء والإنشاءات وبدء التشغيل والتشغيل التجريبي لكل مشروع، إضافةً إلى تركيب المرافق المُطورة في مناطق العمل المخصصة.

وتم إبرام العقود لمدة ستة أعوام مع خيار التمديد لستة أعوام أخرى، بحسب البيان.

وقالت الشركة، إن وضع الاتفاقيات ركز بشكل خاص خاص على تحسين السعودة والمحتوى المحلي وسلاسل الإمداد من خلال برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (برنامج اكتفاء) في أرامكو السعودية مما يساعد الشركة في تحقيق أهداف برنامج اكتفاء.

وتنص الاتفاقيات على ضرورة الالتزام باستخدام 39 % كحدٍ أدنى من المحتوى المحلي وسلاسل الإمداد في الفترة الأولى، على أن ترتفع نسبة الالتزام هذه لتصبح 60 % خلال ستة أعوام.