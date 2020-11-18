بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير جزيرة الزهور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، أعمال التطوير الجارية بجزيرة الزهور وسط النيل بمدينة سوهاج.

رافق المحافظ كل من أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، عامر عوض رئيس حي شرق سوهاج، وعدد من أعضاء مجلس إدارة مركز شباب الزهور.

وأكد "الفقي" أهمية الاستفادة من جزيرة الزهور كأحد أهم المناطق السياحية والترفيهية بالمحافظة، لتكون متنفس للأهالي ومكانًا لائقًا لاستقبال المواطنين، لافتًا إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل والانتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت ممكن.

وتفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية في 25 شالية، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات، ومطعم، وكافيتريا، وحمام سباحة، ومساحة فضاء لإقامة الأفراح.