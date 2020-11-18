المجر تقرر تمديد إجراءات الإغلاق حتى فبراير المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - بوادبست- (د ب ا):

قررت الحكومة المجرية تمديد العمل بالإجراءات المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وتشمل حظر التجوال، حتى الثامن من فبراير المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بذلك يكون تم تمديد العمل بالقيود لمدة شهرين عن الفترة التي كانت مفروضة في السابق.

وقالت بلومبرج إنه في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا، أصدرت الحكومة مرسوما بهذا القرار في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وتشمل هذه القيود الإلزام بارتداء الكمامات في الكثير من الأماكن العامة، والتعليم عن بعد للمدارس الثانوية والجامعة وإغلاق المطاعم، مع الاستمرار في دعم الأجور والإعفاءات الضريبية للتخفيف من الضرر الاقتصادي.

وبلغ إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا في المجر حتى الآن 152 ألفا و 659 حالة، وعدد حالات الوفاة 3281 حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.