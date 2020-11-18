"إن أي كابيتال" تستحوذ على "عربية أون لاين" للوساطة في الأوراق المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، توقيع اتفاقية بين شركة إن أي كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي، وبنك عوده لبنان للاستحواذ على شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية التابعة له في مصر.

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأربعاء، جاء توقيع الاتفاقية بعد الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة، وتبقى الصفقة مشروطة على تحقق الشروط المسبقة المتفق عليها، لا سيما الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

ومن جانبها، قالت هالة السعيد إن هذه الصفقة خطوة جديدة لدعم دور شركة "إن أي كابيتال" في تنمية سوق المال في مصر عن طريق تكامل الخدمات التي تقدمها لعملائها في مجال التعاملات المالية غير المصرفية وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم المختلفة سواء من المستثمرين الأفراد أو المؤسسات من القطاع الخاص أو الحكومة.

وأضافت أن الصفقة تعد خطوة مهمة في مسيرة "عربية أون لاين" نظراً للدور الذي ستقوم به "إن آي كابيتال" في دعم توسعات الشركة من خلال تقديم خدمات السمسرة في الأوراق المالية للأفراد والمؤسسات.

وأكدت السعيد أن توقيع الاتفاقية يأتي استكمالًا للدور التنموي الذي تقوم به شركة ان أي كابيتال كإحدى مؤسسات بنك الاستثمار القومي بما يتسق مع رؤية الدولة وأولوياتها في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.

وذكرت أن "إن أي كابيتال" تلعب دورًا مهمًا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ تأسيسها، وأن صفقة الاستحواذ على "عربية أون لاين" ستحدث قفزة نوعية في مساعي الشركة نحو تنمية الاستثمار في البورصة المصرية بما لديها من خبرات ومقومات تمكنها من القيام بهذا الدور بنجاح.

وعلق محمود منتصر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي ورئيس مجلس إدارة إن أي كابيتال على الصفقة قائلاً: "نحن سعداء بتوقيع اتفاقية الاستحواذ على عربية أون لاين، العاملة في مجال الوساطة في الأوراق المالية للأفراد، ما من شأنه أن يعزز جهود إن أي كابيتال في تحقيق الشمول المالي، وإضافة نشاط جديد لخدمة عملاء المؤسسات".

من جانبه، قال محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن أي كابيتال قائلا: "يأتي توقيع صفقة الاستحواذ على عربية أون لاين تتويجاً لمجهودات استمرت قرابة عام كامل، وسعي الشركة للتوسع في أنشطتها المختلفة لخدمة عملائها من المؤسسات والأفراد والاستمرار في ترويج الاستثمار في أسواق المال المصرية".

وتأسست شركة "عربية أون لاين" عام 2006 لتحصل على أول رخصة تداول عبر الإنترنت "تداول إلكتروني" في مصر، ولم ينحصر نشاط الشركة على التداول الإلكتروني فقط حيث عملت أيضا في مجال التداول التقليدي وحصلت على حصة سوقية جيدة، وفقا للبيان.

ولدى الشركة لديها 13 فرعا في القاهرة والجيزة والدلتا والقناة والصعيد، منها أربعة فروع تنفيذية وتسعة فروع تسويقية، ويمثل الدخل من عملائها نسبة تصل إلى 50% من إجمالي دخل الشركة.

ومثل المشتري في الصفقة مكتب عبد الشهيد للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني للصفقة، وتولى أعمال الفحص النافي للجهالة المالي والضريبي مكتب المحاسبة مازارز مصطفي شوقي، فيما تولى مكتب أرنست آند يونج أعمال الفحص النافي للجهالة لشبكة المعلومات والتداول الإلكترونية، بحسب البيان.

ومثل البائع في الصفقة "Broadgate Advisers" كمستشار مالي، ومكتب ذو الفقار وشركاؤها للاستشارات القانونية والمحاماة كمستشار قانوني.

وتأسست شركة "إن أي كابيتال" عام 2015 كشركة خدمات مالية مستقلة، يتم إدارتها بفكر وخبرة القطاع الخاص وتهدف إلى المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وفقا للبيان.

وتقدم شركة "إن أي كابيتال" مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات إدارة الاستثمار والاستشارات المالية في السوق المصرية.

كما تدير الشركة برنامج الطروحات الحكومية من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للبورصة المصرية وتنويع مصادر الدخل للحكومة، بالإضافة الى تقديمها الاستشارات المالية وترويج الطروحات الخاصة بشركات القطاع الخاص.