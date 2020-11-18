وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 35 من طالبان في قندهار وهيرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب أ):

أفادت وزارة الدفاع الأفغانية بمقتل 29 من مسلحي جماعة طالبان خلال عمليات دفاعية وأمنية بإٌقليم قندهار، جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة "خاما برس" الإخبارية اليوم الأربعاء إن سلاح الجو الأفغاني استهدف في غارات عددا من مسلحي طالبان الذين كانوا يعتزمون شن هجمات على مواقع أمنية.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم وقع في منطقة "زهيراي" بالإقليم.

وفي سياق متصل، أوضح البيان أنه جرى قتل ستة مسلحين في إقليم هيرات، غربي أفغانستان.

وجاء مقتل مسلحي طالبان في هجوم مضاد شنته قوات الأمن الأفغانية في قرى "ديه شيخ" و"جولمير" بمنطقة "باشتون زارغون" في هيرات بعد ظهر أمس الثلاثاء. وأفاد البيان بإصابة أربعة مسلحين آخرين في الاشتباكات.