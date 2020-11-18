بعد 9 أشهرٍ من إغلاق الحدود، جزائريّون يحتجّون أمام سفارة بلدهم في تونس للمطالبة بإجلائهم

طالب عالقون ومقيمون جزائريون بتونس اليوم، الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، حكومتهم بالسماح العاجل لهم بدخول بلادهم، بعد 9 أشهر من إغلاق الحدود توقيّا من وباء كورونا، مما أدى إلى تدهور الظروف الإجتماعية للعالقين .

وتأتي هذه الوقفة الإحتجاجية على خلفية تعقيدات إدخال جثمان رضيع توفي مؤخرا في تونس لدفنه في الجزائر، وقد إضطر أهله للإنتظار 6 أيام، بعد تعذر لقاء السفير الجزائري عدة مرات.

وكانت القنصليات الجزائرية في تونس قد نظمت حتى الآن 9 عمليات إجلاء للعالقين، كانت آخرها عملية إجلاء شملت 31 شخصا قبل أسبوع.

المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية