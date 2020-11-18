طالب عالقون ومقيمون جزائريون بتونس اليوم، الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، حكومتهم بالسماح العاجل لهم بدخول بلادهم، بعد 9 أشهر من إغلاق الحدود توقيّا من وباء كورونا، مما أدى إلى تدهور الظروف الإجتماعية للعالقين .
وتأتي هذه الوقفة الإحتجاجية على خلفية تعقيدات إدخال جثمان رضيع توفي مؤخرا في تونس لدفنه في الجزائر، وقد إضطر أهله للإنتظار 6 أيام، بعد تعذر لقاء السفير الجزائري عدة مرات.
وكانت القنصليات الجزائرية في تونس قد نظمت حتى الآن 9 عمليات إجلاء للعالقين، كانت آخرها عملية إجلاء شملت 31 شخصا قبل أسبوع.
المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 9 أشهرٍ من إغلاق الحدود، جزائريّون يحتجّون أمام سفارة بلدهم في تونس للمطالبة بإجلائهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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