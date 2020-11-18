إصابات "كورونا" في العالم تتجاوز الـ54 مليونًا

بلغت إصابات كورونا في العالم ما يقارب 54.59 مليونا، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و320446‭‭ ‬‬ حالة، وفق إحصاء "رويترز".

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ إكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.