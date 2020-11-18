إصابات "كورونا" في العالم تتجاوز الـ54 مليونًا

بلغت إصابات كورونا في العالم ما يقارب 54.59 مليونا، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و320446 حالة، وفق إحصاء "رويترز".
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ إكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
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