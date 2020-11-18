"فايزر" تنوي الحصول على ترخيصٍ للقاحها المضادّ لـ"كورونا" لتسويقه في الولايات المتحدة

قال المدير العام لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا أمس الثلاثاء، إن المجموعة الدوائية الأمريكية ستقدم "قريبا جدا"، طلبا للحصول على ترخيص بتسويق لقاحها المضاد لكورونا في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن هذا الترخيص سيتيح بدء عمليات التلقيح خلال شهر ديسمبر القادم.

وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الترخيص الطارئ هو تصريح مؤقت أو مشروط، تمنحه وكالة الغذاء والدواء الأمريكية للتصدي لحالة طارئة مماثلة لجائحة كورونا، ويمكن للوكالة أن تبطل هذا التصريح أو تعدله، إذا ما ظهرت لاحقا بيانات جديدة بشأن فعالية اللقاح أو سلامته.

أ ف ب