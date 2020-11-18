بايدن ينتقد عدم مشاركة ترامب خطط مواجهة "كورونا"

إنتقد المرشح الديمقراطي الفائز بالإنتخابات الأمريكية، جو بايدن أمس الإثنين، عدم مشاركة الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته، خطط مواجهة فيروس كورونا. وحذّر بايدن في خطاب في مدينته ويلمينغتون بديلاوير، من خطر تسجيل وفيات إضافية بكوفيد-19 إذا أصرّ ترامب وإدارته على رفض أي تنسيق مع الفريق الديمقراطي المكلف بتأمين الإنتقال إلى البيت الأبيض. الأناضول

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