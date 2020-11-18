عاجل.. إسرائيل تعلن حالة التأهب على الحدود مع سوريا

أفاد موقع روسيا اليوم الإخبارى، أن الجيش الإسرائيلي أعلن حالة تأهب عند الحدود الشمالية، فيما حذر وزير الدفاع بيني غانتس حكومة دمشق من عواقب أي اعتداء محتمل.

و قصف الجيش الإسرائيلى، 8 أهداف تابعة للقوات الإيرانية والسورية، وذلك

بعد تفكيك عبوات ناسفة عند الحدود مع سوريا في اليوم السابق.

و قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوناتان كونريكوس في إيجاز صحفي: "وجدنا بالأمس مجموعة أخرى من العبوات الناسفة في

هضبة الجولان داخل الأراضي الإسرائيلية، وهي محاولة أخرى من قبل قوات (فيلق) القدس الإيرانية لزرع عبوات الناسفة، قام بها السوريون، لكن التعليمات والسيطرة كانت من قبل قوات القدس الإيرانية".

ولفت المتحدث العسكري الإسرائيلي إلى أن العبوات الناسفة زرعت بالقرب من موقع كان قد شهد محاولة مماثلة في أغسطس الماضي.