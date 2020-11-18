واين تصدق علي نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية

صرحت واين أكبر مقاطعة بولاية ميشيغان، اليوم الإبعاء، بقيامها بإبطالرار سبق أن اتخذته بالامتناع عن المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في الثالث من نوفمبر، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الأخبارية.

وذلك علي غرار وصول مجلس إدارة مقاطعة واين في وقت سابق إلى طريق مسدود بشأن التصديق على نتائج الانتخابات، مع تصويت اثنين من الديمقراطيين للتصديق واثنين من الجمهوريين ضده.

وكانت وسائل إعلام قد أعلنت فوز جو بايدن في ميشيغان، وأدت مقاطعة واين، وخصوصاً ديترويت إلى فوز المرشح الديمقراطي بـ 68 بالمئة من أصوات المقاطعة، البالغ عددها 863 ألفاً، كما فاز بالولاية بغالبية 146

ألف صوت.

ولقد قامت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتقديم طلب من أجل وقف فرز الأصوات في ولاية ميشيغان التي يصل عدد مندوبيها بالمجمع الانتخابي إلى 16، وقالت إن الجمهوريين تم منعهم من عد الأصوات في بعض مناطق الولاية.

فضلاً عن ما نشره الرئيس ترامب سلسلة من التغريدات على حسابه بتويتر ، أشاد فيها بأعضاء الحزب الجمهوري بمجلس فرز الأصوات "لشجاعتهم"، كما قام بنشر مزاعم حول تزوير واسع النطاق للناخبين، وقال إن المسؤولين في

الولاية يجب أن "يعيدوا ميشيغان إلى ترامب".

وقد دعا مجلس إدارة المقاطعة سكرتيرة ولاية ميشيغان، جوسلين بنسون إلى إجراء تدقيق شامل على الدوائر في ديترويت التي وجدت تناقضات، أثناء المراجعة التي أعقبت الانتخابات، وذلك عند الإعلان عن قرارهم بالمصادقة على النتائج.

كما قالت بنسون في مقابلة صحفية أجرتها " إنها ستجري هذا التدقيق ، وأثنت على قرار مجلس المحافظة بالتراجع عن نفسه والتصديق على النتائج.

وأضافت قائلة "يبدو أن الحقيقة انتصرت في هذا السيناريو .. في الأساس كان الدليل واضحا لم تكن هناك مخالفات، ولم يكن هناك دليل على وجود تزوير واسع النطاق، وفي الحقيقة كانت هناك أخطاء كتابية بسيطة.. أعتقد أنهم فعلوا الشيء الصحيح، وقاموا بواجبهم وصدقوا على الانتخابات للناخبين في مقاطعة واين".