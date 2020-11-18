أفغانستان تسجل 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم /الأربعاء/ تسجيل 243 حالة إيجابية بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ، وذلك من أصل 1201 عينة تم إجراؤها.



وذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية

أنه تم اختبار 132 ألفا و980 شخصًا حتى الآن في المختبرات الحكومية ، ولا يزال هناك 6984 حالة نشطة في البلاد.



ووفقًا للوزارة ، فإنه خلال الساعات الـ 24 الماضية تعافى 135 شخصًا ، بينا تم تسجيل 7 حالات وفاة .

وبلغ إجمالي الإصابات 43 ألفا و924 حالة ، وإجمالي الوفيات 1645 شخصا ، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء 35 ألفا و295 حالة.

