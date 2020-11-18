نائب إيراني ينتقد البرلمان ويشبهه بالميت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:15 مساءً - منذ دقيقة واحدة

وجه عضو البرلمان الإيراني، الأربعاء، انتقادات لاذعة لمجلس الشورى الإسلامي في بلاده، ”البرلمان“ الذي يهيمن عليه المتشددون، بـ“الميت“.

وقال النائب عن محافظة يزد وسط البلاد، محمد رضا صباغيان وهو يخاطب رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف منتقداً أداءه في جلسة علنية: ”اليوم لم يبق شيء من البرلمان ولم يبق سوى اسم ومبنى و 290 نائبا لمجلس الشورى الإسلامي“.

واستشهد صباغيان بحديث مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني عن دور البرلمان الإيراني عندما قال إن ”مجلس الشورى على رأس الأمور في البلاد“.

وأضاف أن ”المجلس اليوم لا يهتم حتى بالجزء الأدنى من شؤون البلاد، فالبرلمان الحالي ليس في القمة ولا في الأسفل، البرلمان لم يعد مسؤولا“.

وأردف مخاطباً قاليباف ”عندما انتخبناك رئيسا للبرلمان قلنا إن البرلمان ميت ومغلق فيجب العمل على إعادة إحياء البرلمان، ونطلب منكم وضع هذا العمل على جدول أعمالكم“.

وأثارت مداخلة صباغيان رئيس البرلمان، حيث رد الأخير عليه بالقول ”لا تتكلم هكذا، البرلمان يقوم بعمله، وقد استخدمت كلمات غير صحيحة. ماذا يعني موت البرلمان، لا ينبغي إهانة البرلمان بهذه الطريقة“.

وقال قاليباف إن ”مجلس الشورى الإسلامي يقوم بواجباته القانونية، ولا شك في هذا الموضوع، لكنّ هناك خللا يتمثل في عدم وجود ممثل في المقر الوطني لمكافحة فيروس كورونا، ويجب أن يكون للمجلس من يمثله في مقر كورونا، وقمنا بالمراسلات اللازمة لذلك، وتم الانتهاء من القضية“.

وفشل البرلمان الحالي الذي يهيمن عليه التيار المتشدد في تشريع قانون يساعد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة، فيما ألقى البرلمان باللائمة على رئيس الحكومة حسن روحاني وطالب عدة مرات باستجوابه وعزله، لكن المرشد علي خامنئي منع البرلمان من ذلك.