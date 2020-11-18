الوكالة الدولية: إيران بدأت بضخ غاز اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي في منشأة نطنز

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 5 دقائق

كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن إيران بدأت بضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز ”آي.آر-2إم“ تم تركيبها في منشأة نطنز .

وتعد هذه الخطوة أحدث انتهاك للاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية، والذي ينص على أن بإمكانها فقط تخزين اليورانيوم المخصب عن طريق الجيل الأول من أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز ”آي.آر-1إم“، وأن هذا هو الطراز الوحيد الذي يحق لها استخدامه في المنشأة.

وكان تقرير سابق للوكالة قد أشار إلى أن إيران ركبت الأجهزة الجديدة.

قالت الوكالة في التقرير الموجه للدول الأعضاء والمؤرخ أمس الثلاثاء ”تحققت الوكالة يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 من أن إيران بدأت تضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز آي.آر-2إم تم تركيبها في منشأة نطنز”.