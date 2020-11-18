كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر باكستان تقتل الرجل الثاني في تنظيم "جيش العدل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قوات حرس الحدود الباكستانية، اليوم الأربعاء، مقتل لرجل الثاني في تنظيم "جيش العدل"، حسبما ذكر التلفزيون الإيراني، نقلا عن وسائل إعلام باكستانية.

ووفقًا لوسائل الإعلام الباكستانية، قتل عمر شاهوزهي، الملقب بـ"الملا عمر" مع نجليه، في عملية أمنية في منطقة "تربت" التابعة لبلدة "ماهوارة" الحدودية المحاذية لإيران، في ولاية بلوشيستان غرب باكستان.

وحاصرت القوات الباكستانية، المنطقة، وتجري عملية تمشيط، بحثا عن عناصر آخرين من التنظيم.

وتضع كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية تنظيم "جيش العدل" على لائحة الجماعات الإرهابية.

وبحسب روسيا اليوم، حملت إيران التنظيم المسؤولية عن عدد من العمليات ضدها، من بينها تفجير حافلة كانت تقل قوات من الحرس الثوري الإيراني، في مارس 2019 ، ما أدى إلى مقتل 27 شخصا وإصابة 13 آخرين، كما تبنى التنظيم أسر خمسة من حرس الحدود عام 2013 و12 آخرين عام 2018 ونقلهم إلى الأراضي الباكستانية، إضافة إلى الهجوم على مروحية في مدينة سراوان، والهجوم على مركز للحرس الثوري في مدينة نيك شهر بإقليم سيستان وبلوشيستان بجنوب شرق إيران.

واعتقلت إيران،عبدالمالك ريغي، مؤسس جماعة "جند الله" المسلحة المعارضة، عام 2010، والتي غيرت اسمها لاحقا إلى جماعة "جيش العدل"، قبل إعدامه لاحقا.

وجاءت العملية الباكستانية التي قتل فيها، عمر شاهوزهي، الرجل الثاني في جماعة "جيش العدل" بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى باكستان، التقى خلالها مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ووزير خارجيته محمود شاه قريشي، وقائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد، حيث قالت طهران إنه ظريف ناقش العلاقات الثنائية مع إسلام آباد.