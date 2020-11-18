“بيتكوين” تقترب من أعلى مستوى لها وتقفز إلى 18.3 ألف دولار

صعدت العملة الافتراضية “بيتكوين” في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، لتقارب أعلى مستوى تاريخي لها، مُسجل في دجنبر 2017، وسط تزايد الإقبال على الاستثمار عالي المخاطر.

ويأتي ذلك، مع تتابع إعلانات شركات أدوية عالمية توصلها لنتائج مبشرة في اختبارات سريرية، للقاحات تقضي على فيروس كورونا، ما دفع المتعاملين للتخارج من الملاذات الآمنة كالذهب والدولار، لأسواق الأسهم والعملات الافتراضية.

وبحلول الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، صعد سعر وحدة العملة الافتراضية الأشهر “بيتكوين”، إلى 18.3 ألف دولار، ارتفاعاً من 17.4 ألف دولار في التعاملات المسائية، أمس الثلاثاء.

وكانت “بيتكوين” قد سجلت أعلى مستوى تاريخي لها بقيمة سوقية 19.7 ألف دولار للوحدة الواحدة، بدأت بعدها رحلة هبوط حادة، ووصلت إلى 3500 دولار مطلع العام الماضي.

وبلغت القيمة السوقية لإجمالي وحدات بيتكوين المتداولة حول العالم والبالغ عددها 18.54 مليون وحدة من أصل 21 مليون وحدة، قرابة 339.4 مليار دولار.

لا تملك العملات الافتراضية رقماً متسلسلاً ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.