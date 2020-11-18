الفريق الاستقلالي يطالب بمهمة استطلاعية حول مآل أجهزة التنفس الاصطناعي والأسرة الطبية

قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب طلبا للقيام بمهمة استطلاعية حول مآل تصنيع أجهزة التنفس والأسرة الطبية، بعدما قامت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بتعبئة بعض الصناعات المتطورة ومراكز البحث والجامعات لتصميمها وتطويرها.

ووجه الفريق الاستقلالي رسالة لرئيس لجننة القطاعات الإنتاجية حول الموضوع، تلقى “اليوم 24” نسخة منها، وذلك طبقا لمقتضيات المواد 107 -108 و109 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ويأتي هذا الطلب ليعيد إلى الواجهة الموضوع الذي أثار جدلا كبيرا بين وزارتي الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والصحة، وذلك بعدما تمت الدعوة إلى إشراك “العديد من الكفاءات المغربية، لتصميم وتطوير الأجهزة السالفة الذكر بهدف سد النقص الحاد منها بالمستشفيات المغربية لمواجهة تنامي الوضع الوبائي والتكفل بالمصابين وحماية أرواحهم”.

وجاء في الرسالة أنه “منذ تاريخ الإعلان عن هذه المبادرة في غشت الماضي لم يتم تجهيز المستشفيات بهذه الأجهزة رغم الطلب المتزايد عليها جراء الارتفاع المهول في عدد الإصابات ونسبة الإماتة، في ظل إغلاق الحدود وتوقف العديد من الصناعات وانعكاس ذلك سلبا على استيراد وصيانة العديد من الأجهزة الطبية، منها أجهزة التنفس والأقنعة الواقية والأسرة الطبية ومعدات الكشف عن الفيروس وغيرها”.

وأكدت الرسالة أن هذه الأجهزة ظلت حبيسة “قرارات غامضة” دون أن تتقدم الحكومة بأي “توضيحات من شأنها تنوير الرأي العام بخصوص هذا الموضوع”، وذلك في انتقاد واضح من الاستقلال لطريقة تدبير وزارتي الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الصحة لهذا الموضوع.