شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة السيناتور الأمريكي تشاك غراسلي بكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 أكد السيناتور الجمهوري الأمريكي تشاك غراسلي /87 عاما/ إصابته بفيروس كورونا، الثلاثاء.

وقال غراسلي ، السيناتو عن ولاية أيوا ، عبر حسابه على تويتر: "لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا"، ليل الثلاثاء/ الأربعاء. وأضاف: "سأتبع أوامر أطبائي وإرشادات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وأواصل الحجر الصحي". وأوضح أنه يشعر بأنه بحال جيدة وسيواصل عمله من المنزل.

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