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شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يطلب رسميا لقاح سينوفارم الصيني ولقاح أسترا زينيكا والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 نوفمبر 2020
أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أن المغرب طلب لقاحين للوقاية من كوفيد-19 في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية.
وقال العثماني في مقابلة مع رويترز أن المغرب يجري أيضا محادثات مع شركات أخرى تطور لقاحات.
وأضاف إن المغرب يتوقع الموافقة على اللقاح الذي تطوره شركة سينوفارم الصينية أولا وتخطط لبدء طرحه الشهر المقبل.
كما طلب المغرب اللقاح من شركة أسترا زينيكا التي تجري أيضا المرحلة الثالثة للتجارب السريرية ويجري محادثات مع شركة فايزر التي سجلت بياناتها الأولية نتائج قوية.
وقال العثماني "نتمنى أن نحصل على الكمية الكافية من اللقاح من ثلاث أو أربع شركات"، دون أن يذكر التكلفة المتوقعة للبرنامج.
وأكد أن "تلقيح جميع المغاربة سيستغرق على الأقل ثلاثة أشهر".
وسجلت وزارة الصحة المغربية الثلاثاء 5415 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 3012 أمس، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 301604 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في مارس الماضي.
فيما أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 82 شخصا توفوا بالفيروس مقابل 71 أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4932.
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