شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلق الدوام في 4 مدارس بسبب تفشي كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 قرر مدير التربية والتعليم للواء الكورة في الأردن، معن الشناق، تعليق الدوام للهيئات التدريسية والإدارية في أربع مدارس اليوم وغداً، واستئناف الدوام الأحد المقبل، بسبب تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أوساط الكوادر التعليمية.

وقال الشناق، بحسب صحيفة الرأي، إن المدارس التي تم تعليق الدوام فيها هي: تبنة الثانوية للبنات، والأشرفية الأساسية المختلطة، وكفر عوان الثانوية للبنين، وسموع الثانوية للبنات، مشيراً إلى أنه سيتم تعقيم مرافق تلك المدارس وفق الإجراءات الصحية المتبعة.

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