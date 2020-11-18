شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 20985 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 12:50 مساءً, 18 نوفمبر 2020 م المناطق - وكالات سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 20985 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و456 وفاة .

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.991.998 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 34.387 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1.501.083 حالة .

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