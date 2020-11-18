شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تحظر عبور منافذها دون فحص كورونا والان نبدء بالتفاصيل
ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء عن "مراكز السيطرة على الأمراض" التايوانية فإن تطبيق التدابير سيبدأ من الأول من ديسمبر وحتى 28 فبراير.
كما سيكون ارتداء الكمامات إلزاميا في الأماكن العامة مثل المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العام بداية من الأول من ديسمبر، وسيضطر المخالفون لدفع غرامات. كما ستشجع الحكومة على إجراء المزيد من الاختبارات، خاصة لتزامن الارتفاعات العالمية الحالية لإصابات كورونا مع ذروة موسم الإنفلونزا الموسمية في الخريف والشتاء.
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