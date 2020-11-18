شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة 55 شخصا.. الكونغو تتغلب على الإيبولا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الصحة في الكونجو الديمقراطية اليوم الأربعاء انتهاء تفش لمرض الإيبولا الذي أصاب 130 شخصا وأودى بحياة 55 في غرب البلاد منذ ظهور الحالات الأولى في شهر يونيو.

وبدأ تفشي المرض في يونيو ، قبل أن تعلن الكونجو انتهاء تفش منفصل للإيبولا في الشرق كان ثاني أكثر تفش فتكا على الإطلاق، إذ أسفر عن مقتل أكثر من 2200 شخص.

وقالت ريبيكا ماتشيديزو مويتي، مديرة منظمة الصحة العالمية في أفريقيا على تويتر بعد إعلان الوزير "أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من تعقب الحالات بلا كلل، وقدم العلاج والتطعيم في مجتمعات نائية تقع غالبا في غابات مطيرة كثيفة".