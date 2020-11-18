شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة 55 شخصا.. الكونغو تتغلب على الإيبولا والان نبدء بالتفاصيل
وبدأ تفشي المرض في يونيو ، قبل أن تعلن الكونجو انتهاء تفش منفصل للإيبولا في الشرق كان ثاني أكثر تفش فتكا على الإطلاق، إذ أسفر عن مقتل أكثر من 2200 شخص.
وقالت ريبيكا ماتشيديزو مويتي، مديرة منظمة الصحة العالمية في أفريقيا على تويتر بعد إعلان الوزير "أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من تعقب الحالات بلا كلل، وقدم العلاج والتطعيم في مجتمعات نائية تقع غالبا في غابات مطيرة كثيفة".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة 55 شخصا.. الكونغو تتغلب على الإيبولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.