الصحة العالمية تطلق تحذيرا جديدا للعراق حول كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية في العراق، الأربعاء، من إزدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد مع حلول فصل الشتاء، وإنخفاض معدل درجات الحرارة. وقال ممثل المنظمة في العراق ادهم اسماعيل في مؤتمر صحفي مع مدير صحة محافظة دهوك نزار عصمت، ان "محافظة دهوك مرت بمرحلة صعبة بعد زيادة ارقام المصابين الا ان الوضع بدأ يتحسن بفضل الخدمات الطبية، وإفتتاح مستشفيات جديدة ودورات للتوعية"، متوقعا "زيادة الارقام نتيجة انخفاض درجات الحرارة". واضاف ان "المنظمة ستواصل جهودها للتوعية وتقديم الخدمات الطبية ومساعدة المواطنين حتى تجاوز الازمة".

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