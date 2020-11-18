عالم يكشف كم بلغ إجمالي حجم فيروس كورونا حول العالم!

وفي التّفاصيل، فقام عالم الرياضيات مات باركر، بدراسة الكمية الإجمالية لحجم فيروس كورونا وقارن الحجم المجهري للفيروس مع عدد المصابين في كوكب الأرض، ليتضح أن الحجم الإجمالي لكميات الفيروس حتى اللحظة تبلغ 8 ملليلتر.وبحسب تقديرات العالم، فإن هذه الكمية التي أصابت البشرية بأكملها تقدر بنحو ملعقة طعام صغيرة، حيث يمكن أن تحتوي ملعقة الطعام الصغيرة على نحو 6 ملليلتر من السوائل.

وقال باركر: "كل هذه الفوضى في العالم ... سببها ملعقة صغيرة! إذ يعتبر فيروس كورونا أصغر بمليون مرّة من حجم الخلية البشرية." وأضاف أنّه في حال لم تكن النتائج دقيقة بعض الشيء، فلن تفوق النسبة كأساً صغيراً (shot).