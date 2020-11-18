عالم يكشف كم بلغ إجمالي حجم فيروس كورونا حول العالم!

أفاد العلماء أنّ النسبة الإجمالية من فيروس كورونا، الّذي أصاب أكثر من 45 مليون شخص حول العالم وأدّى إلى وفاة أكثر من مليون و300 ألف إنسان، قد تقدّر بنحو ملعقة صغيرة الحجم.
وفي التّفاصيل، فقام عالم الرياضيات مات باركر، بدراسة الكمية الإجمالية لحجم فيروس كورونا وقارن الحجم المجهري للفيروس مع عدد المصابين في كوكب الأرض، ليتضح أن الحجم الإجمالي لكميات الفيروس حتى اللحظة تبلغ 8 ملليلتر.
وبحسب تقديرات العالم، فإن هذه الكمية التي أصابت البشرية بأكملها تقدر بنحو ملعقة طعام صغيرة، حيث يمكن أن تحتوي ملعقة الطعام الصغيرة على نحو 6 ملليلتر من السوائل.
وبحسب تقديرات العالم، فإن هذه الكمية التي أصابت البشرية بأكملها تقدر بنحو ملعقة طعام صغيرة، حيث يمكن أن تحتوي ملعقة الطعام الصغيرة على نحو 6 ملليلتر من السوائل.
وقال باركر: "كل هذه الفوضى في العالم ... سببها ملعقة صغيرة! إذ يعتبر فيروس كورونا أصغر بمليون مرّة من حجم الخلية البشرية." وأضاف أنّه في حال لم تكن النتائج دقيقة بعض الشيء، فلن تفوق النسبة كأساً صغيراً (shot).
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.