المنافذ الحدودية تعلن افتتاح منفذ عرعر الحدودي بشكل رسمي

وقال الناطق بأسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم افتتاح منفذ عرعر الحدودي اليوم وبشكل رسمي مع المملكة العربية السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين".

واضاف ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي اناب عن رئيس الوزراء بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ورئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي ومحافظي الأنبار وكربلاء وقائدي شرطة الأنبار والحدود".

واضاف انه "مثل الجانب السعودي السفير السعودي في العراق وعدد من المسؤلين الحكوميين".