بعد أن خطفها بالتكتك.. تحرير مختطفة والقبض على خاطفها في بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، عن تحرير مختطفة والقبض على خاطفها في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية وبعد ورود معلومات من احد المواطنين عن وجود حالة خطف لمواطنة في سدة الفضيلية ضمن محافظة بغداد، تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية".

واضافت "بعد المتابعة والتحري وتكثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على المتهم الخاطف وتحرير المختطفة وبزمن قياسي خلال ثلاثة ساعات في منطقة المشتل ببغداد"، مشيرة الى انه "إعترف من خلال التحقيقات الاولية معة بقيامه بجريمتة النكراء مستخدما دراجتة النارية (التكتك ) بأختطاف المجنى عليها".

وتابع انه "تم تسليمه مع دراجته النارية الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي".