قرقاش يبحث التعاون مع مستشار وزارة الخارجية الأمريكية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أولريش بريشبول مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، وتطرقت المحادثات إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وملفات التعاون بين البلدين. وتضمنت المحادثات بين الدكتور أنور قرقاش وأولريش بريشبول، سبل تعميق علاقات التعاون الثنائي، وآفاق تعزيز الشراكات الحيوية في مختلف المجالات، إضافة إلى ملفات سياسية ذات اهتمام مشترك وأحدث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وبحث مع بريشبول أوجه توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأثنى على إطلاق الحوار الاستراتيجي بين الإمارات والولايات المتحدة مؤخراً، والذي سيسهم في تعزيز العلاقات.

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