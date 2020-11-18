حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك محمد السادس.

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