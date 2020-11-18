وزير الخارجية البحريني يصل إلى تل أبيب في أول زيارة حكومية بعد التطبع

وصل، فجر اليوم الأربعاء أول وفد حكومي بحريني رسمي إلى إسرائيل، في أول رحلة طيران تجارية لشركة طيران الخليج إلى تل أبيب، عقب اتفاقات التطبيع الموقعة مؤخرا.

ويضم الوفد رفيع المستوى عددا من المسؤولين برئاسة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، وذلك في أول زيارة تاريخية من نوعها يصل الى إسرائيل.

ويرافق الوفد على متن الرحلة الجوية القادمة من المنامة الى تل ابيب مسؤولون امريكيون بينهم مساعد الرئيس ومستشاره افي بركوفيتس.

واستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي، نظيره البحريني في مطار “بن غوريون” بالقرب من تل أبيب.

وسيجتمع الوزيران في القدس كما سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس رؤوفين رفلين كل على حدة الضيف البحريني.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، يوم الأحد الماضي، على الإعلان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية بين إسرائيل والبحرين، وذلك عقب إقراره من قبل الكنيست يوم العاشر من الشهر الجاري.