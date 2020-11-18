برنامج لالة لعروسة.. تدابير الجائحة تأخر الموسم الجديد

لازال القائمون على برنامج “لالة لعروسة” ينتظرون عودة الأعراس والحفلات من أجل إقامة عرس أسطوري للكوبل الفائز بالنسخة الماضية، ثم انطلاق موسم جديد بعد ذلك.

وعلم “اليوم 24” أن انطلاق الموسم الجديد من “لالة لعروسة” ، رهين بإقامة العرس الأسطوري الخاص بالنسخة الماضية، إذ يرى القائمون على البرنامج أنه غير ممكن انطلاق موسم جديد دون إقامة عرس للكوبل الفائز بالنسخة الماضية.

ودفعت الجائحة بطاقم البرنامج في الحلقات الأخيرة من الموسم الأخير، للاستغناء عن جمهوره باستوديو التصوير، كخطوة وقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

واعتمد البرنامج في الحلقات التي صورت زمن الجائحة، على مشاهد للجمهور من حلقات قديمة، تم توضيبها بطريقة متناسقة بشكل يظهر الجمهور وكأنه حاضر في بلاطو التصوير.