إسرائيل تقصف دمشق وتقتل 10 أشخاص بينهم إيرانيون وحاملون لجنسيات أخرى

ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي في سوريا فجر الأربعاء، إلى عشرة قتلى، بينهم ثلاثة ضباط سوريين يتبعون لسلاح الدفاع الجوي، والباقي ينتمون لجنسيات أجنبية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد، فإن من بين القتلى خمسة “يرجح أنهم من جنسيات إيرانية تابعين لفيلق القدس”، إضافة لمقاتلين اثنين لم تعرف جنسيتهما بعد. إذا كانا من الجنسية اللبنانية أو العراقية

وأشار إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وكالة الأنباء السورية “سانا” قد أكدت في وقت سابق اليوم، أن العاصمة دمشق تعرضت لهجوم جوي من قبل الجيش الاسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، الأمر الذي أدى الى مقتل 3 عسكريين واصابة جندي.

وبحسب الوكالة فقد شن الجيش الاسرائيلي عدة غارات على المنطقة الجنوبية، مما ادى الى مقتل العسكريين ووقوع اضرار مادية.

من جانبها نقلت وكالة فرانس برس عن الجيش الاسرائيلي قوله انه قصف أهدافاً سورية وإيرانية في سوريا ، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وسائل إعلام إسرائيلية، أوردت بدورها أن مقاتلات إسرائيلية قصفت الليلة الفائتة في سوريا أهدافا عسكرية تابعة لـ”فيلق القدس” الإيراني وللجيش السوري. وذكرت أن القصف استهدف مقرات قيادة ومنشآت وبطاريات صواريخ ارض جو.