طقس الأربعاء.. درجة حرارة مرتفعة مع سماء صافية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط، وكذا بالسواحل الأطلسية الشمالية والوسطي مع تكون كتل ضبابية، فيما ستخيم سحب كثيفة على غرب الواجهة المتوسطية مع نزول أمطار جد خفيفة محليا.

وستكون درجات الحرارة مرتفعة مقارنة مع الموسم بمعظم جهات المملكة.

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء نسبيا صحوة بجل البلاد، فيما ستهب رياح رملية بالأقاليم الجنوبية. وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية وبمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى شرقية بالجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية وشمالية إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و10 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 16 و22 درجة بباقي المناطق. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و22 درجة بالأطلس والواجهة المتوسطية وبالمنطقة الشرقية، وما بين 25 و30 درجة بالمناطق الغربية للأطلس، وستكون ما بين 30 و35 درجة بالأقاليم الجنوبية. أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وما بين بوجدور وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.