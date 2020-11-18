شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسيون: حذرنا إيران لتفادي هجوم أميركي محتمل والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 أكد دبلوماسيون أجانب في طهران أن "متطرفين إيرانيين وضعوا خطة للانتقام من قتل قاسم سليماني".

وذكر الدبلوماسيون: "نصحنا إيران بإبقاء رأسها منخفضاً لتفادي هجوم أميركي". كما أضافوا: "نخشى من تحرك أميركي أو إيراني خلال الفترة الانتقالية لإدارة دونالد ترمب".

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